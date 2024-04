Les résultats accessibles en ligne

Les résultats définitifs des inscrits au Fichier National des Aspirants à l’Enseignement Supérieur (FNAES) sont disponibles. L’annonce a été faite par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers un communiqué en date du 19 avril 2024.

En mai 2023, les détenteurs de doctorats et de masters ont été invités à s’inscrire sur la plateforme d’inscription au Fichier National des Aspirants à l’Enseignement Supérieur (FNAES). Selon la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Eléonore Ladékan, les résultats définitifs sont disponibles et publiés sur le lien https://aspirant.enseignementsuperieur.bj. Ce lien est accessible à partir du vendredi 19 avril 2024 à minuit. Le Fichier National des Aspirants à l’Enseignement Supérieur est une avancée majeure. Elle permet de disposer d’une base de données fiable renseignant sur tous les titulaires d’un doctorat ou d’un Master de formation spécifique et aspirant au métier d’Enseignant du Supérieur.

A.A.A

19 avril 2024 par ,