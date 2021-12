Les restrictions à la circulation des minibus levées

Interdits de circuler dans certaines zones de la ville de Cotonou depuis le 29 novembre dernier, les ‘’Tokpa-Tokpa’’ et les taxis peuvent reprendre leur trafic habituel. L’arrêté du préfet du Littoral vient d’être rapporté sur instructions du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale.

A travers un message radio signé du secrétaire général du Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, le ministre a ordonné la suspension de l’arrêté du préfet du département du Littoral portant réorganisation de la circulation des véhicules de transport de marchandises et usagers en direction du marché Dantokpa. Selon l’arrêté préfectoral, les minibus communément appelés ‘’Tokpa-Tokpa’’ en provenance de la ville de Porto-Novo doivent s’arrêter à Abattoir (Akpakpa) et ceux venant de la commune d’Abomey-Calavi devront s’arrêter à Vodjè rail. « Compte tenu problèmes qu’engendre cette décision sur terrain (…). Vous demande vouloir bien rapporter cet acte sans délai à travers tous canaux grands publics communication pour permettre libre circulation personnes et biens (…) », a indiqué le message radio-porté du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotègnon adressé au préfet du Littoral Alain Orounla.

Les usagers du marché Dantokpa éprouvent d’énormes difficultés pour se rendre sur le site dudit marché depuis la prise de l’arrêté préfectoral, a déploré le ministre. Il a été également interdit au Préfet du Littoral la prise de toute sorte d’arrêté jusqu’à nouvel ordre.

