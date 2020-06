Le gouvernement béninois dans le cadre de l’allègement des mesures de risposte à la pandémie du Coronavirus, a décidé de la réouverture des églises, mosquées et autres lieux de culte. A travers un communiqué publié sur son site officiel, les autorités invitent les responsables au strict respect des règles barrières dans les lieux de culte.

Selon ce communiqué, les responsables religieux devront veiller au respect strict de lavage systématique des mains à l’eau au savon ou à l’aide d’un gel hydro alcoolique ; le port obligatoire de masque ; le respect de la distance de sécurité sanitaire d’au moins 1m ; et éviter les accolades et autres poignées de main lors des différentes célébrations.

Ces mesures permettront de réduire la propagation du Coronavirus dans le pays. D’où la nécessité de se protéger et de protéger les autres.

Pendant environ deux mois, les églises, mosquées, et autres lieux de culte ont été fermés en raison des mesures gouvernementales de riposte à la pandémie du Covid-19.

Dans le cadre de l’allègement desdites mesures pour un retour progressif à la vie normale, le gouvernement a autorisé en conseil des ministres, la réouverture des lieux de culte dans le strict respect des règles barrières à la pandémie du Coronavirus.

F. A. A.

5 juin 2020 par