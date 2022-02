Les responsables d’étudiants en liberté provisoire

Les responsables de mouvements estudiantins arrêtés et présentés au procureur de la République le mercredi 29 décembre 2021 recouvrent provisoirement leur liberté. C’est la décision prise par le juge ce lundi 31 janvier 2022 au terme d’une audience.

Remis en liberté provisoire, ces responsables de mouvements estudiantins selon les informations, retourneront devant le juge le 4 avril 2022 pour les réquisitions et plaidoiries.

Le 14 décembre dernier, les étudiants de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB), et leurs camarades de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) s’étaient affrontés sur le campus d’Abomey-Calavi. Les protagonistes avaient usage d’armes blanches. Plusieurs blessés (environ une douzaine) ont été enregistrés. A l’origine de cet accrochage entre étudiants, une guerre de leadership.

En détention depuis quelques semaines, ils ont été provisoirement libérés.

