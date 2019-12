Ouverture d’un consulat général des Comores à Laâyoune

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue comorien, Souef Mohamed El Amine, ont procédé ce mercredi 18 décembre 2019, à l’ouverture d’un consulat général de l’Union des Comores à Laâyoune dans les provinces du sud.

L’ouverture de ce consulat à Laâyoune dans les provinces du sud du Royaume chérifien vient renforcer les relations fraternelles entre les deux pays, qui entretiennent des relations depuis l’indépendance des Comores.

Le chef de la diplomatie marocaine s’est réjoui de cet acte qui confirme la marocanité du Sahara.

La résolution de suspendre les décisions et déclarations antérieures relatives au Sahara et à la pseudo-RASD prise par le Royaume de Lesotho, le maintien de la décision de la Jamaïque de retirer sa reconnaissance à la pseudo "RASD" et l’ouverture d’un consulat général de l’Union des Comores à Laâyoune illustrent bien les développements sur la question du Sahara marocain.

Pour Nasser Bourita, ces actes confirment que « le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans le Maroc ».

Le ministre marocain a souligné que le vote prévu mercredi par le Congrès américain de la loi budgétaire comprend les provinces du Sud dans l’aide attribuée au Maroc ainsi que l’adoption par la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger de la Chambre des représentants de deux projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur son espace maritime.

Le consul général de l’Union des Comores à Laâyoune, Sayed Omar Sayed Hassan, dans une déclaration à la presse, a souhaité que « d’autres pays amis et frères du Maroc suivent l’exemple de l’Union des Comores pour démontrer leur solidarité et fraternité envers nos frères marocains ainsi que leur reconnaissance pour tout ce que le Royaume du Maroc apporte à nos pays et partout en Afrique ».

