Les reines mères d’Abomey découvrent les trésors royaux

Les reines mères d’Abomey ont visité, ce dimanche 17 avril 2022, les 26 trésors royaux restitués au Bénin et les arts contemporains exposés au Palais de la Marina. Conduites par la Directrice Générale de la Poste du Bénin SA, Prof Judith Glidja Tchiakpè et le colonel Christophe Gnimanvo, ces protectrices de la tradition ont exprimé leur grande satisfaction pour l’excellente visite qu’elles ont faite et qui replongent le Bénin, Dahomey jadis dans son histoire. Ces gardiennes du temple ont également saisi l’occasion pour bénir et féliciter le président Talon pour sa détermination à promouvoir les patrimoines cultuels du Pays.

La date du 17 avril 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire des reines mères d’Abomey. En effet, lors d’une visite guidée, ce dimanche 17 avril 2022, elles ont découvert les 26 trésors royaux pillés au Bénin par le Général Dodds au temps de la colonisation de même que les 106 œuvres contemporaines exposées au Palais de la Marina à Cotonou.

Initiée par la Directrice Générale de la Poste du Bénin SA, Prof Judith Glidja Tchiakpè et le colonel Christophe Gnimanvo pour soutenir la vision du chef de l’État, celle de promouvoir nos patrimoines culturels, cette visite a permis aux reines mères d’admirer les trônes d’apparat, la tunique, les assen, le tolègba et bien d’autres objets. Très impressionnées par les excellentes affections qu’elles ont faites et les enseignements tirés de l’exposition, les reines mères d’Abomey ont exprimé leurs reconnaissances à leurs enfants grâce à qui elles ont pu effectuer ce déplacement. « Nous avons vu des choses qui nous ont beaucoup émerveillées. Des choses qui confirment la force et le génie de nos aïeux », s’en réjouit la reine mère Kpinglassi. Ces propos ont été renchéris par une autre reine mère qui remercie et bénit la DG Judith Glidja et le colonel Gnimavo, deux dignes fils du plateau d’Abomey. Elle a également salué cet exploit du Président Patrice Talon qui rehausse le Bénin sur le plan culturel.

La Directrice Générale de la Poste du Bénin SA, fière d’être Béninoise, a réaffirmé toute sa joie et son admiration pour le chef de l’Etat le président Patrice Talon et l’encourage à réaliser son vœu de ramener également la statuette du dieu Ogou et la tablette du Fa sur la terre de leurs ancêtres.

Juliette MITONHOUN

19 avril 2022 par