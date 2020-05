Les règles barrières partiellement respectées dans les écoles

Les activités pédagogiques ont repris ce lundi 11 mai 2020 dans les écoles et collèges au Bénin. Mais selon les investigations menées dans certaines établissements scolaires, le respect des règles édictées par les autorités pour éviter la propagation de la maladie du Coronavirus dans le pays pose problème. Le matériel nécessaire et les mesures d’accompagnement annoncés font encore défaut par endroit.

A l’école urbaine centre de Natitingou, même si la distance de sécurité sanitaire est respectée dans les classes de CM2, le port de masques quant à lui n’est pas effectif chez tous les apprenants. Selon le directeur du groupe C, Sarè Kpèssopa, rapporté par l’ABP, l’école ne dispose pas de lave-mains mais dès ce mardi 12 mai, tous les écoliers qui viendraient sans leurs masques de protection seront systématiquement renvoyés.

De même, au Ceg1 de la ville, sur les 04 dispositifs installés devant les salles de classe, seuls deux fonctionnent.

L’aide du gouvernement attendue

Dans certaines salles de classe, la distance de sécurité sanitaire de un mètre au moins n’est pas respectée. Certains élèves sont assis à deux voire trois par table. Beaucoup d’entre eux n’ont pas porté les masques de protection. Sachant que des masques allaient leur être distribués, ces apprenants n’ont pas pris les dispositions avant de se rendre à l’école. Il en est de même des enseignants qui estiment que si les dispositions n’ont pas été prises pour protéger les enfants, il n’est pas nécessaire que, eux autres adultes se protègent.

Selon le directeur départemental de l’enseignement secondaire, Denga Sahgui rapporté par l’ABP, un tour dans les différents établissements du département est annoncé dans la journée pour rappeler les règles barrières. Il a également annoncé la réception de masques et autres équipements promis par le gouvernement dans la journée.

A Savalou dans le département des Collines, enseignants et élèves ont repris le chemin des classes. Au Ceg1 par exemple, tout le monde (enseignants et élèves) a mis son masque de protection. Des dispositions ont été prises à cet effet, a confié le directeur, Antoine Agbangla. Outre le port de masque et la distance de sécurité sociale, les vendeuses de l’établissement ont été également disposées à une distance d’au moins 10 mètres les unes des autres. Ce qui permet d’éviter tout attroupement pendant la recréation.

Dans le département du Zou, et plus précisément à Abomey, élèves et enseignant ont repris les cours dans le respect des règles barrières du Covid-19. Selon Bernard Kinhounmè, chef d’établissement d’enseignement secondaire, toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux élèves de suivre les cours avec moins de risque. Les salles à effectifs pléthoriques, souligne-t-il, ont été divisées en deux, et les heures de cours redimensionnées afin que chaque groupe suive de façon rotative son cours avec le même professeur.

Outre les cache-nez, les dispositifs de lavage de mains sont installés à l’entrée et devant chaque salle de classe afin de permettre aux apprenants de se laver régulièrement les mains. Les responsables sanitaires du département, ont doté chaque élève, de deux masques de protection au moins.

A l’école primaire publique groupe/D de la ville, les cache-nez ne sont pas encore disponibles. Les cours ont toutefois repris, et le directeur, René Avaligbé a lancé un appel à l’endroit des autorités pour que les masques et les dispositifs de lavage de mains soient convoyés le plus tôt dans l’établissement.

12 mai 2020 par