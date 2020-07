Les raisons de la perte de la majorité FCBE à Parakou

Aboubacar Yaya va perdre son poste de maire de Parakou suite à l’invalidation d’un siège des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dans la commune.

Le conseiller dont le siège est invalidé a fait par le passé l’objet d’une condamnation par la justice. Il ne devrait pas donc être candidat aux élections conformément à la loi.

La Cour suprême a rendu une décision sur le dossier suite à un recours. C’est le parti FCBE même qui a dénoncé le conseiller condamné afin que son suppléant siège à sa place. Mais, la situation a tourné en leur défaveur. L’accusé a déclaré au cours de l’examen de l’affaire à la Cour qu’il n’a pas informé son parti de sa condamnation antérieure. Des propos confirmés par le parti FCBE.

La Cour Suprême dans sa décision a invalidé le siège des FCBE. Il s’agit de l’élu Abdoulaye Traoré Ousmane et son suppléant Yesouffou Amadou à cause de l’inéligibilité du premier condamné par jugement ayant force de chose jugée pour les faits d’escroquerie (12 mois d’emprisonnement assorti de sursis et 200.000 F d’amende ferme).

La Cour a ordonné la reprise de l’élection du maire et des chefs d’arrondissements de Parakou.

A.A.A

