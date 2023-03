Les propriétaires invités à consulter les plans et répertoires du périmètre

Les propriétaires et ou présumés propriétaires de parcelles situés dans le périmètre devant abriter les projets d’aménagement le long de la route des pêches sont invités à consulter les plans et répertoires et à déposer les dossiers de dédommagement. L’annonce a été faite à travers un communiqué du Président de la Commission d’Expropriation en date du 17 mars 2023.

« Dans le cadre de la libération et de l’aménagement de la partie Sud de la Route des Pêches (partie comprise entre fin domaine public maritime et la nouvelle voie bitumée), les propriétaires et ou présumés propriétaires de parcelles situés dans ledit périmètre sont invités à consulter les plans et répertoires du périmètre concerné ; constituer et déposer les dossiers de dédommagement », informe le communiqué.

Les dossiers de dédommagement sont constitués de titres de propriétés (Titre Foncier TF) ; convention de vente ; attestation de recasement ; certificat administratif ; permis d’habiter ; deux (02) photos d’identité ; copie légalisée de la pièce d’identité ; relevé d’identité Bancaire (RIB).

La consultation des plans et répertoires et le dépôt des dossiers se feront dans les bureaux des Mairies d’Abomey-Calavi et ainsi que dans l’Arrondissement de Godomey du Mercredi 22 mars au Vendredi 21 avril 2023.

A.A.A

18 mars 2023 par ,