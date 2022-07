Les professionnels de santé au chômage invités à s’inscrire

Le ministère de la santé invite tous les personnels de santé (Praticiens spécialistes, Médecins, Infirmiers, Sages-femmes et divers techniciens en santé) en situation de chômage, de retraite et de sous-emploi à s’inscrire sur https://emploisante.gouv.bj/emploisante/public/index.php/ du 27 juin au 16 juillet 2022.

Dans le cadre de l’actualisation du fichier national, un registre numérique d’inscription est ouvert à tous les personnels de santé (Praticiens spécialistes, Médecins, Infirmiers, Sages-femmes et divers techniciens en santé) en situation de chômage, de retraite et de sous-emploi sur la période du 27 juin au 16 juillet 2022, selon un communiqué du ministère de la santé en date du 22 juin 2022.

Pour tout renseignement complémentaire, écrivez à : sante.infos@gouv.bj précise le communiqué signé du ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

