Les producteurs agricoles dotés de tracteurs

Les producteurs agricoles peuvent désormais emblaver de grandes superficies. Des tracteurs ont été remis à une trentaine d’entre eux, ce mardi 05 avril 2022, au siège de la Société nationale de mécanisation agricole (SONAMA) à Ouidah.



Améliorer en quantité et en qualité la production agricole afin d’assurer la sécurité alimentaire des populations est un impératif pour le gouvernement. En collaboration avec la SONAMA, des tracteurs ont été mis à la disposition des producteurs.

Accompagnés de leurs tractoristes, une trentaine de producteurs ont reçu chacun, ce mardi, leurs kits composés de tracteur et de plusieurs autres outils agricoles tels que semoir, billonneuse, charrue, et autres matériels. Les kits remis selon les informations, ont une garantie d’un an. Les tractoristes seront formés à la conduite des engins afin d’assurer leur durabilité.

L’opération de remise de clés de tracteurs qui a démarré, mardi dernier, va s’étendre sur tout ce mois d’avril. Environ 450 producteurs ayants droit seront servis.

