Les probables candidats à la succession de Patrice Talon

A quelques mois des élections présidentielles de 2021, certaines personnalités n’ont pas caché leurs ambitions de siéger dans le fauteuil présidentiel. Au moins 05 potentiels candidats ont déjà clairement exprimé leur ambition de succéder à l’actuel locataire de la Marina.

Parmi les prétendants au fauteuil du Palais de la Marina, il y a Simon Narcisse Tomètin, Benoît Illassa, Rogatien Alapini. Ces trois personnalités via des publications sur leurs pages Facebook, ont exprimé leurs ambitions de briguer la magistrature suprême en 2021. Mais avant eux, Ferdinand Lawson et Bertin Coovi avaient déclaré également leurs candidatures à cette élection.

En dehors de ceux-ci, le constitutionnaliste Joël Aïvo, ancien directeur de la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi multiplie depuis un moment les contacts avec les populations dans certaines régions du pays.

Des sources concordantes renseignent que c’est sur lui que les partis opposés au régime du président Patrice Talon comptent porter leur choix.

A toutes ces candidatures, s’ajoute celle de Laurent Gnacadja. L’ex maire de Glazoué serait entrain de fédérer les énergies autour de sa candidature.

A noter que jusqu’à cette date le président sortant Patrice Talon n’a pas encore dit son mot quant à sa participation ou non à cette élection. Le chef de l’Etat garde toujours le suspens. « J’aviserai », répond-il à chaque fois que la question lui est posée.

F. A. A.

30 juin 2020 par