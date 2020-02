Les présumés auteurs risquent la prison à vie

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou s’est prononcé ce mardi 11 février sur le dossier des présumés auteurs de l’assassinat de la petite fille de 07 ans dont le corps a été découvert dans les marécages de Sainte Rita le 05 février dernier.

Selon le procureur, les mis en cause seront poursuivis pour des chefs d’accusation d’assassinat et de pratique de charlatanisme. Faits prévus et punis par les articles 458, 468, à 471 et 475 du code pénal. Conformément à ces dispositions, les présumés auteurs de l’assassinat de la petite Gracia risquent la prison à perpétuité.

Leur dossier sera examiné au cours de session criminelle qui s’ouvre en mars prochain.

Le tribunal promet le procureur, « se fera le devoir d’obtenir une condamnation exemplaire des inculpés ».

