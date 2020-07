Les présidents des sept Commissions Permanentes élus

Les Conseillers de la ville de Porto-Novo ont tenu une session extraordinaire d’urgence ce vendredi 17 juillet 2020, sous la direction du maire Charlemagne N. Yankoty à la Maison Internationale de la Culture (MIC). Les Conseillers ont procédé à la mise en place des différentes Commissions Permanentes du Conseil Municipal et à l’élection de leurs présidents.

Les différentes Commissions Permanentes au nombre de sept (07) ont été mises en place, suivies de l’élection de leurs présidents. Il s’agit de Romulus Biokou à la tête de la Commission Permanente chargée des Affaires Economiques et Financières ; Falilou Tidjani préside la Commission Permanente chargée des Affaires Domaniales, Environnementales et du Cadre de vie.

La Commission Permanente chargée de l’Etat Civil, des Affaires Sociales et Culturelles et celle chargée de la Sécurité, des Transports, des Infrastructures et des Equipements Marchands ont respectivement pour présidents Paulin Kinsou et Séraphin Sodjinou.

Gemma Todjinou Deguenon dirige désormais la Commission Permanente chargée de la Coopération Décentralisée et de l’Intercommunalité.

Barthélémy Hounton a été élu à la tête de la Commission Permanente chargée de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs.

La dernière commission, celle chargée des Stratégies de Développement, de la Numérisation de l’Administration et des Objectifs de Développement Durable (ODD) a pour président Isdeen Bouraïma.

Lors de cette session, plusieurs autres points ont été débattus. Les conseillers ont étudié et adopté la communication relative à la mise à disposition d’un domaine au profit du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, pour la construction d’une arène culturelle à Porto-Novo et également la communication relative au renforcement des activités mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans la ville de Porto-Novo.

Les élus se sont également penchés sur la fourniture de deux mille trois cents tables et bancs au profit des écoles maternelles, primaires, lycées et collèges publics de la ville de Porto-Novo, dans le cadre du Projet ACESS.

La rencontre avec le Comité chargé des Missions de Sécurisation du Territoire National basé à la Présidence de la République et la sensibilisation et information des Conseillers Municipaux sur le prélèvement et l’exploitation des ressources en eau sont les sujets évoqués en divers.

