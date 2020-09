Les présélectionnés formés sur la vie professionnelle en entreprise

À l’issue de l’évaluation de la 2ème cohorte de candidats inscrits pour le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), les présélectionnés ont suivi le mercredi 09 septembre 2020 une séance de formation sur la vie professionnelle en entreprise. La séance a eu lieu à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB).

Organisée par l’Unité de Coordination du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi à l’endroit des candidats présélectionnés au terme de l’évaluation, la formation a eu pour thème : « Comment se comporter en entreprise ? ». Selon le Coordonnateur du PSIE, Charlemagne Lokossou, « la séance vise essentiellement à doter les chercheurs d’emploi d’aptitudes et de compétences en termes de comportement pour pouvoir réussir la vie en entreprise ».

Au cours de la formation assurée par l’expert dans le domaine de recrutement, M. Alfred Biaou, Directeur Général du Cabinet "Talents Plus Conseil", trois points ont été abordés. Il s’agit de : l’attente des entreprises à l’endroit des salariés, les bons comportements en termes d’éthique professionnelle auxquels les employeurs font attention avant le recrutement et les méthodes de développement des aptitudes pour conquérir et maintenir un emploi.

Cette formation permet « de mieux outiller les candidats présélectionnés avant leur insertion dans les différentes entreprises ciblées ».

Après cette étape, les entreprises vont procéder à la sélection finale parmi les candidats présélectionnés. Cette sélection ouvre la voie à la signature d’un contrat.

10 septembre 2020