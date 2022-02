Les préparatifs bouclés pour l’exposition du 20 février

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a donné des précisions sur l’exposition ‘’Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation’’ programmée du dimanche 20 février au dimanche 22 mai 2022 au Palais de la Marina à Cotonou.

A une semaine de l’ouverture de l’exposition publique des trésors royaux couplée de celle des œuvres d’art contemporain, le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a rendu compte du niveau d’organisation de l’événement. « Tous les préparatifs ont été rondement menés, nous sommes prêts et j’ai le bonheur donc d’annoncer, à travers vous, à l’ensemble de nos concitoyens ainsi qu’aux étrangers chez nous ou qui viendraient d’ailleurs (…) que cette exposition, elle va effectivement démarrer le 19 prochain mais elle va être ouverte formellement au public à partir du 20 février », a indiqué le SGAG aux professionnels des médias le vendredi 11 février 2022 en conférence de presse. Le SGAG a invité le public à venir « apprécier la profondeur du génie de nos artistes d’hier comme d’aujourd’hui » tout en rassurant des dispositions prises pour donner du « bonheur » à ceux qui feront le déplacement au Palais de la Marina à Cotonou du dimanche 20 février au dimanche 22 mai 2022. Pour Wilfried Houngbédji, les artistes contemporains ne sont pas moins valeureux que ceux dont les œuvres ont été restituées au Bénin. L’exposition permettra donc de faire un lien entre le passé et le présent. « Il sera possible donc de visiter ces œuvres les jeudi et vendredi de 15 heures à 18 heures 30, les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures 30 et puis pour les amoureux du soir, les noctambules, il va y avoir une session mensuelle nocturne notamment le dernier samedi du mois de 19 h à 22 heures », a précisé le SGAG.

Marc MENSAH

11 février 2022 par ,