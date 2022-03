Les premiers résultats d’évaluation du système alimentaire présenté ce jeudi

Le gouvernement béninois en partenariat avec l’Union Européenne (UE), l’Organisation des Nations-unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), et le Centre français de recherche agronomique et de coopération internationale (CIRAD) a lancé un processus d’évaluation du système alimentaire dans le cadre du dialogue national et global sur les systèmes alimentaires. Les premiers résultats de cette évaluation seront présentés au cours d’un atelier national ce jeudi 17 mars 2022 à l’hôtel Azalaï de Cotonou.

Dans le but d’identifier les principales contraintes du système et de mettre en lumière les points d’accès pour des politiques innovatrices et des investissements clés en vue de la transformation durable des systèmes alimentaires, un processus d’évaluation du système alimentaire a été lancé par le gouvernement du Bénin en partenariat avec l’UE, la FAO et le CIRAD. Tous les acteurs des systèmes alimentaires participent à ce processus pris en charge par les équipes-pays, dirigées par le gouvernement et appuyées par les délégations de l’UE, les représentants de la FAO et du CIRAD.

Le processus d’évaluation du système alimentaire se déroule selon quatre étapes à savoir : définition du cadre général du système alimentaire ; identification des données- clés relatives à ce système ; consultation générale de tous les acteurs du système et l’analyse des informations recueillies et résumées dans un rapport final.

« Nos systèmes alimentaires tels qu’ils fonctionnent, ne parviennent pas à nourrir sainement toutes les populations et à garantir un mode de vie convenable pour tous les acteurs tout en préservant l’environnement. Ils sont confrontés à plusieurs défis en matière d’alimentation, de technologie, d’urbanisation et de changement climatique. Globalement, il y aurait suffisamment de nourriture pour permettre d’éviter la double charge de l’obésité et de la malnutrition. Cependant, les inégalités et déséquilibres économiques et territoriaux sont tels que nos systèmes alimentaires ne génèrent pas des revenus équitables pour tous les acteurs, en particulier les petits producteurs, qui se retrouvent prisonniers d’un cercle vicieux de précarité et de pauvreté », informe un communiqué conjoint en date du 08 mars 2022. Pour atteindre les Objectifs de développement durable, les systèmes alimentaires doivent être transformés.

Les premiers résultats de cette évaluation seront présentés au cours d’un atelier national qui aura lieu le jeudi 17 mars 2022 à l’Hôtel Azalaï de Cotonou. La séance va réunir les membres du gouvernement du Bénin, des partenaires et acteurs du système alimentaire. Le rapport final issu de cette évaluation servira de guide pour les actions futures dans le cadre les dialogues nationaux sur les systèmes alimentaires.

A.Ayosso

14 mars 2022 par ,