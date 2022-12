Les prêtes du Fâ (art divinatoire au Bénin) et les dignitaires de cultes endogènes ont sacrifié au rituel annuel de consultation de l’oracle, dimanche 04 décembre 2022, à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi. Le Fâ annonce de bonnes perspectives pour l’année 2023 mais prévient de quelques situations malheureuses.

Les prédictions du Fâ pour l’année 2023 sont connues. Les dignitaires de cultes endogènes ont consulté les dieux, dimanche 04 décembre, à Godomey (Abomey-Calavi).

« Sâ-tchè », c’est le signe principal révélé par Tofâ (consultation pour le pays) pour l’année 2023. La prochaine année selon les prêtres du Fâ, sera une année ‘’fructueuse’’. « L’année 2023 s’annonce fructueuse » a prédit le Fâ. Ce signe principal est accompagné de « Losso-Mèdji » et de « Trukpin-Lètè ».

Selon l’interprétation qui est faite, il y a des interdits et des recommandations qu’il faudra respecter. En dehors de la prospérité annoncée, des risques de maladie, et des situations malheureuses sont prédits.

Des malversations financières impliquant de grandes personnalités seront mises à nu.

Il est recommandé aux femmes d’être fidèles à leurs maris, et d’éviter les avortements.

Le Fâ annonce des dangers en cas de non-respect de ces prescriptions.

F. A. A.

5 décembre 2022