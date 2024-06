Au cours d’une séance d’échange avec les professionnels des médias au siège de 24 Heures au Bénin à Fifadji à Cotonou, ce vendredi 21 juin 2024, le Porte-parole du gouvernement béninois a souligné la pertinence de la récente tournée de reddition de compte effectuée sur le territoire national. Il rassure aussi que toutes les doléances émises par les populations seront traitées.

« L’action du gouvernement s’exerce dans la perspective d’améliorer globalement les conditions de vie de nos populations », a confié le porte-parole du gouvernement béninois. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, « développer le pays, c’est faire des aménagements, des réalisations qui apportent un plus au quotidien des populations ».

Depuis 2016, poursuit-il, avec la mise en œuvre méthodique du Programme d’actions du gouvernement, on sait très bien qu’on a impacté d’une manière appréciable la vie générale du pays. « On sait aussi que malgré les efforts qui sont faits, il y a encore des manques, des insatisfactions, des attentes légitimes de la part de nos concitoyens dans les 77 communes du pays », a-t-il reconnu.

La tournée de reddition de compte a été donc l’occasion pour le gouvernement de présenter les actions mises en œuvre, les prochains projets planifiés et aussi de recueillir les attentes des populations. « Entre le moment où on a défini le PAG et on le met œuvre, il y a des attentes nouvelles. Vous allez dans une commune, vous réglez un problème, mais il y a d’autres qui peuvent naître ou il y a d’autres qui existent et les populations voudraient les voir régler », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Lors de la tournée, les populations ont souhaité que l’action du gouvernement soit amplifiée pour plus d’impacts sur le territoire national. Le Porte-parole du gouvernement a assuré qu’une attention particulière sera accordée aux doléances des populations. Les doléances, rassure-t-il, seront traitées suivant une ‘’programmation responsable’’.

« Les populations savent que la gouvernance Talon n’est pas une gouvernance de poses de première pierre. C’est une gouvernance de réalisations concrètes (…) elles sont convaincues (les populations, ndlr) qu’à ce rythme-là, quand le président Talon sera parti, si ses successeurs continuent le travail comme il le fait, sans tapage, sans promenades intempestives inutiles, le Bénin va définitivement changer et entrer dans une autre dimension (…) », a affirmé Wilfried Léandre Houngbédji.

Akpédjé Ayosso

