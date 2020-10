Les populations exhortent les responsables à une bonne organisation

Il y a deux semaines, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) a justifié le retard observé dans la collecte des déchets ménagers à Cotonou et dans les villes environnantes. En dépit des assurances des responsables de la SGDS-GN pour un retour à la normale, les populations des quartiers de Cotonou et environs se plaignent toujours.

« J’ai l’impression qu’il n’y a pas une organisation. Avant, quand le secteur privé gérait cela, on savait qu’à Fidjrossè, les éboueurs doivent passer le lundi, mercredi et vendredi. Avec la gratuité qui a commencé, on ne connaît plus les jours où ils doivent passer », a déclaré Myriam Degbe, mère de famille.

Narcisse Hounwanou pense que si le travail n’est pas bien fait, c’est à cause de la gratuité : « Je me dis que c’est parce que c’est gratuit. Entre temps, nos poubelles restaient à la maison et les éboueurs viennent chercher. Mais à cause de la pandémie du Covid-19, ils ont exigé que les poubelles soient mises dehors. Et comme on connaît les jours où ils viennent, on met les poubelles dehors et elles sont vidées. Maintenant si tu mets ta poubelle dehors, le lendemain, tu retrouves ça non vidée ».

« La semaine dernière, ils ne sont venus qu’une seule fois alors qu’il y a au moins les poubelles de quatre ménages. Et je vends de la nourriture juste à côté », a déploré dame Solange, vendeuse de riz à Houénoussou.

Selon certains témoignages, les ouvriers des PME, qui sont chargés de collecter les ordures passent des fois sans faire leur travail. « L’équipe de ramassage passe devant ma maison et elle ne fait même pas attention aux gens. Vous criez, vous les appelez mais, ils vous ignorent. Ils veulent qu’on les soudoie. Ce n’est pas bon », a dénoncé M. Camille, un retraité habitant au quartier Ste Cécile. « On payait régulièrement et on n’avait pas de problème avec la collecte des ordures », a-t-il ajouté.

Selon Sophie Guédénon, habitant au quartier Djomehountin, « quand les tricycles sont pleins de déchets, les ouvriers partent et ne reviennent plus ». « Les poubelles de ma voisine sont vidées, mais une fois devant chez moi, je trouve mes poubelles pleines », ajoute-t-elle.

Aux dires de l’équipe de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN), la collecte des déchets a été perturbée par des difficultés d’accès de ses camions aux Centres d’enfouissement technique en raison des dernières pluies.

Donatien Lokossou, père de famille, souligne qu’il faut une organisation même en saison pluvieuse. « En saison de pluie, les ouvriers doivent au moins passer deux à trois fois. On ne peut pas entasser des ordures devant sa maison pendant plus de 48 heures puisque la plupart des ménages n’ont pas les poubelles homologuées », a-t-il indiqué.

Afin de rattraper le retard, la SGDS-GN a instauré des tournées additionnelles samedi et dimanche de ses bennes à ordures ménagères et des tricycles des PME sont mandatés dans tous les quartiers concernés par la phase 1. Cette disposition qui doit être maintenue durant toute la période des pluies n’est pas encore effective dans certains quartiers concernés par cette phase.

Les populations exhortent à une bonne organisation afin de garantir le succès du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué.

Gestion des déchets dans le Grand Nokoué

Le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué concerne les communes de Ouidah, Abomey-Calavi, Cotonou, Sèmè-Podji et Porto-Novo. Il vise à résoudre durablement le problème de salubrité urbaine afin de réduire l’impact néfaste sur l’environnement, d’améliorer les conditions de santé publique et le bien-être des populations.

La réalisation dudit projet est confiée à la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN), qui a entre autres pour missions de balayer et désherber les rues et trottoirs, de curer les caniveaux, de professionnaliser les PME impliquées dans le ramassage des ordures etc.

La SGDS-GN a recruté des PME pour un contrat de 3 ans durant lesquels, elles vont assurer le service de pré-collecte des déchets solides dans 69 zones.

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué a démarré depuis le 1er juillet 2020, la première phase de ses activités de collecte des déchets solides ménagers. La pré-collecte est strictement gratuite jusqu’à la mise en vigueur d’un nouveau mode de tarification.

