Les populations côtières mises en garde contre les marées

Le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable a alerté sur de prochaines hautes marées plus élevées sur la côte béninoise que ce qui s’observe depuis quelques mois. José Tonato « appelle » les populations riveraines à travers un communiqué en date du 07 avril 2022 à redoubler de vigilance.

« A l’instar des côtes des pays du golfe de Guinée, la façade béninoise connaît depuis quelques mois de violents déferlements de vagues de l’Océan Atlantique », a alerté un communiqué en date 07 avril 2022 et signé du ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable José Didier Tonato. Face à ce phénomène provoqué par la « fréquence élevée des hautes marées qui occasionnent par endroits des dégâts matériels, modifiant les traits de côte », le ministre met en garde les populations côtières contre l’occupation des « segments de Sèyivè à l’Est du champ d’épis de Cotonou et d’Ahloboé à l’Ouest, non loin de la digue immergée d’Avlékété ». « Je rappelle que ces segments, après les travaux de protection côtière, doivent être considérés pour l’heure comme impropres à toute installation et tout aménagement. En outre, il est prévu pour les prochaines semaines, à des fréquences plus élevées, d’autres épisodes de hautes marées sur la côte béninoise », a indiqué le ministre.

Les populations concernées dont les riverains du segment de Grand-Popo sont invitées à redoubler de vigilance face à ces prévisions météo-marines.

