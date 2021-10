Les pompiers d’Allada et de Ouidah privés d’eau

Les compteurs d’eau des Centres de secours des sapeurs-pompiers d’Allada et de Ouidah ont été coupés et enlevés. Et pour cause, plusieurs factures impayées.

Les Centres de secours des sapeurs-pompiers d’Allada et de Ouidah sont coupés en eau depuis une semaine environ

Les compteurs ont été enlevés par la Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) à cause d’arriérés sur consommation de factures d’eau.

Selon des sources concordantes, ces impayés sont le fait des mairies d’Allada et de Ouidah. Les formalités d’abonnement des compteurs seraient établies au nom des mairies d’Allada et de Ouidah, révèle l’ABP.

M. M.

4 octobre 2021 par