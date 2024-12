Les places du marché Ganhi attribuées après tirage au sort

Le tirage au sort pour l’attribution des places dans le marché moderne de Ganhi a eu lieu mardi 3 décembre 2024.

Le marché moderne Ganhi sera bientôt opérationnel pour le bonheur des marchands et des usagers. En prélude à cette ouverture, le tirage au sort pour l’attribution des places a été effectué en présence de la directrice générale de l’ANaGeM, Eunice Loisel Kiniffo, assistée des représentants des commerçants et des autorités locales.

Après le tirage au sort, les places ont été attribuées aux marchands en tenant compte de la catégorie de commerce et de la surface nécessaire pour chaque activité. Le marché moderne de Ganhi fait partie du projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux lancé par le gouvernement béninois. Ces infrastructures offrent des facilités à savoir : des places plus confortables, des sanitaires, une infirmerie, des garderies, une zone technique pour le traitement des déchets etc.

A.A.A

4 décembre 2024