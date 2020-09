Les pièces et billets altérés ont toujours cours légal

Le ministère de l’économie et des finances informe dans un communiqué que les populations qu’elles peuvent échanger leurs pièces de monnaie lisses et leurs billets froissés par l’usage aux guichets de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Le ministre Romuald Wadagni rassure également tous les acteurs économiques de ce que "les pièces de monnaie lisses, ayant perdu leur éclat ou mutilées et les billets de banque froissés émis par la BCEAO ont toujours cours légal et pouvoir libératoire sur

toute l’étendue du territoire national et dans tous les pays de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Ils ne peuvent donc pas être refusés dans le cadre des transactions économiques.

Les populations peuvent procéder à leur échange gratuitement aux guichets de la BCEAO, rappelle le ministre.

M. M.

3 septembre 2020 par