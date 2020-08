Les pièces à fournir par les candidats

Une dizaine de pièces à produire par les candidats désireux de prendre part au concours de recrutement d’élèves-professeurs qui se déroulera le samedi 12 septembre 2020.

Le dossier de candidature au concours de recrutement de 60 élèves-professeurs certifiés comprend les pièces suivantes : Une fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée du candidat à retirer à la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique (DDTFP) de la localité où le candidat a choisi de composer, une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu, une copie légalisée du certificat de nationalité, un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois à la date du dépôt du dossier, une copie légalisée certifiée conforme du baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent et une attestation de réussite de la deuxième en troisième année du domaine correspondant à la spécialité choisie, une attestation de non bégaiement et de non surdité, une attestation d’acuité visuelle, une quittance des droits d’inscription de cinq mille (5000) francs à verser au Trésor Public, et une enveloppe timbrée format moyen portant l’adresse du candidat et son contact téléphonique (valeur du timbre : 600 francs CFA).

Les dossiers sont déposés dans les Directions du travail et de la fonction publique de chaque département du lundi 17 au mercredi 26 août 2020 y compris le samedi 22 août.

