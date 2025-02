Les personnes non encore dédommagées attendues

Les Commissions Interministérielles chargées du dédommagement des personnes affectées par les projets du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) lancent un nouvel appel aux sinistrés qui n’ont pas encore perçu leur indemnisation de dédommagement.

Toutes celles et ceux dont les terrains et biens immobiliers ont été impactés et qui n’ont pas encore perçu leur indemnisation sont invités à se présenter au Secrétariat des Commissions, selon un communiqué en date du 10 février 2025.

Le Secrétariat des Commissions Interministérielles chargées du dédommagement est situé à Fidjrossè, deuxième rue à gauche après l’église Saint François d’Assises en venant des pavés de Calvaire. Les intéressés y effectueront les démarches nécessaires pour percevoir leur dû.

Afin de faciliter le processus, les autorités foncières, préfectorales et communales ont été mises à contribution. Leur rôle est d’apporter le soutien nécessaire aux personnes affectées, notamment pour l’obtention des actes présomptifs de propriété lorsque cela s’avère nécessaire.

Pour toute question ou besoin d’assistance, un numéro de téléphone a été mis à disposition : 0163473060.

Le Président des Commissions Interministérielles, par la voix du Directeur général de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier, Victorien D. KOUGBENOU, compte sur la collaboration des personnes concernées pour finaliser ce processus d’indemnisation.

