La dernière vague de pèlerins béninois au Hadj 2024, est rentrée au bercail dans la nuit du lundi 1er juillet 2024. Au nombre de 293, ils ont été accueillis à leur descente d’avion par Olushgun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères.

Des pèlerins du Hadj 2024 se sont dits satisfaits de l’organisation mise en place par le gouvernement pour le voyage à la Mecque. « Tous le monde est content. C’est le 5e pilier de l’islam. Tout musulman qui a les moyens doit aller à la Mecque. C’est une joie qui nous anime », a confié un Aladji à sa descente d’avion avant d’exprimer ses remerciements à Allah et au gouvernement. Le fidèle musulman encourage l’Exécutif béninois pour une meilleure organisation les fois à venir.

« Ce Hadj 2024 est un exploit. Il y a eu beaucoup d’amélioration, surtout l’hôtel qu’on nous a offert ; sincèrement, c’est à la hauteur. Tous les Béninois y sont logés, et tout le nécessaire est à disposition », a confié une fidèle musulmane.

Présent sur le tarmac de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou à l’arrivée des pèlerins, le ministre des Affaires étrangères a exprimé ses remerciements à Dieu et à toutes les équipes ayant travaillé pour l’organisation du Hadj 2024. « Tout n’a pas été parfait mais nous pouvons être heureux de voir que les réformes qui ont été engagées par le gouvernement depuis un certain nombre d’années commencent par porter leurs fruits », a avoué Olushegun Adjadi Bakari. Le ministre promet de faire en sorte que pour le prochain pèlerinage, qu’il y ait plus d’amélioration afin que ce moment essentiel de la foi musulmane soit toujours un moment qui se passe toujours dans la ferveur pour les pèlerins qui partent.

« Le quota total du Bénin était de 2300, et nous rendons grâce à Dieu que tout le monde soit revenu et qu’ils nous apportent les bénédictions de ce pèlerinage qu’ils ont eu à effectuer », a déclaré le chef de la diplomatie béninoise.

F. A. A.

2 juillet 2024 par ,