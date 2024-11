Les peines de prison des responsables de Longrich réduites en appel

Les peines des responsables de Longrich, condamnés dans l’affaire Cameo-Shell sont désormais réduites. La décision a été rendue, lundi 11 novembre 2024, par la Chambre d’appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Des peines d’emprisonnement réduites pour des mis en cause. Il s’agit de la directrice de Longrich et de son comptable condamnés dans l’affaire de placement d’argent en ligne Cameo-Shell. Ils avaient écopé de 5 ans de prison ferme et 5 millions de FCFA d’amende pour complicité d’escroquerie par le biais de moyen électronique. Les deux prévenus ont décidé de faire appel de cette décision rendue en correctionnel. Ce 11 novembre, la Chambre d’appel a reconnu les deux prévenus coupables des faits de complicité d’escroquerie. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison dont 2 ferme. Cameo Shell a spolié plus de 3 milliards FCFA à des déposants. Le troisième prévenu condamné dans le dossier est un membre actif de la plateforme Cameo Shell.

A.A.A

13 novembre 2024 par ,