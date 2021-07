Les patrons de Sonimex, Ocertid et autres jugés ce jeudi

Le procès dans l’affaire de ‘’trafic de drogue’’ impliquant le patron de la société Sonimex, le commissaire en charge de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (Ocertid) et une dizaine de personnes s’ouvre ce jeudi 15 juillet 2021 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Journée marathon à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) ce jeudi. Deux importantes affaires seront examinées dont le dossier ‘’trafic de drogue.

Les prévenus, le Pdg de la société Sonimex Séraphin Yéto, le commissaire en charge de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (Ocertid) Constant Badet et une dizaine de personnes sont poursuivis pour « abus de fonction, complicité d’acquisition de substance classée stupéfiants ».

Les faits remontent à plusieurs semaines.150 plaquettes de cocaïne, un peu plus de 145 kg, ont été découvertes dans l’un des 20 conteneurs de sucre achetés par Séraphin Yéto le Pdg de la société Sonimex. Les conteneurs en provenance du Brésil avec un détour par l’Espagne, appartiendraient au départ à un expatrié français qui les a revendus au patron de la société Sonimex.

Les conteneurs ont été bloqués et le passeport de l’expatrié a été saisi.

L’affaire a éclaté après la restitution du passeport au ressortissant français et l’autorisation (main levée) de sortie des conteneurs du port.

