Les passations de service prennent fin ce mardi

A travers une correspondance en date du 8 juin, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale Alassane Seïdou a invité les préfets à organiser les cérémonies de passation de service des nouveaux maires ce mardi 9 Juin 2020 au plus tard à 18h30 dans toutes les communes du Bénin.

Ces cérémonies doivent se dérouler exclusivement en présence des maires, adjoints aux maires, des receveur-percepteurs et de l’administration communale. Pas de mobilisation de la population, précise le communiqué.

9 juin 2020