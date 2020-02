Les passagers en provenance de Chine interdits d’atterrissage

Le gouvernement béninois multiplie les mesures de prévention contre le Coronavirus sur le territoire national. A travers une correspondance adressée aux délégués et responsables de compagnies aériennes qui desservent le Bénin, l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a interdit le débarquement à Cotonou de tout passager en provenance de la Chine.

Selon la correspondance de l’ANAC, il s’agit des personnes ayant séjourné en Chine dans les 15 jours précédant le voyage, quel que soit leurs nationalités.

Avant la prise de cette décision, le gouvernement a adopté plusieurs mesures de prévention dont la mise en place à l’aéroport de Cotonou, d’un dispositif de lavage des mains aux moyens de gel hydro-alcoolique, des caméras thermiques installées au niveau du hall et du salon d’honneur et d’une salle d’isolement pour la prise en charge rapide des potentiels cas suspects identifiés.

Depuis son apparition en fin décembre 2019, le nouveau Covid 19 a déjà fait près de 1900 morts et 73 000 personnes contaminées en Chine et dans le monde.

Face à cette pandémie, le Bénin à l’instar des pays du monde prend des précautions pour éviter la survenance de la maladie sur son territoire.

F. A. A.

18 février 2020 par