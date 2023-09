Les partis politiques ‘’fantômes’’ bientôt démasqués

Du 15 au 24 septembre 2023, des équipes mixtes constituées de cadres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et de la Direction des Partis Politiques et des Affaires Electorales (DPPAE) sont en mission de suivi et de contrôle de l’existence fonctionnelle des partis politiques.

Les partis politiques ayant une existence légale recevront à leurs sièges nationaux et départementaux une mission de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et de la Direction des Partis Politiques et des Affaires Electorales (DPPAE).

La mission vise la constitution d’une base de données de suivi et de contrôle de conformité de l’existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. Elle se déroulera du vendredi 15 au dimanche 24 septembre 2023.

« (…) Trois formulaires de collecte en ligne seront utilisés dont le formulaire d’enregistrement des sièges nationaux des partis politiques, le formulaire d’enregistrement des sièges départementaux des partis politiques, le formulaire d’enregistrement des données relatives au fonctionnement des partis politiques conformément au cadre juridique », a indiqué Sacca Lafia, président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) lors d’une rencontre tenue mercredi 13 septembre dernier avec les représentants des partis.

Au terme de la mission, des chaque parti politique recevra un rapport sur les aspects positifs et les insuffisances relevés.

Les équipes mixtes feront également des recommandations et suggestions aux partis au regard des constats faits sur le terrain, selon les explications d’Adam Soulé Boukary, Directeur général des élections.

M. M.

14 septembre 2023 par