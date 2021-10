Les partenaires félicitent la ville de Bohicon

Le conseil communal de Bohicon à sa tête le maire Rufino d’Almeida a été salué par ses partenaires techniques et financiers pour les réalisations dans la ville carrefour. C’est à l’occasion de l’inauguration de modules de classes à Todo.

Le KFW, premier bailleur du Fonds de Développement des Communes (FADeC) et la CONAFIL à travers leurs représentants étaient à la cérémonie d’inauguration d’un module de 3 classes à l’école primaire de Todo. Les ouvrages réceptionnés sont dotés de toutes les commodités. Ce qui permet de mettre les apprenants et enseignants de l’EPP Todo dans des bonnes conditions puisque le « seul bloc qui est là date de 20 ans voire 40 ans ». « Il était temps que nous engagions la construction de nouveaux modules de classe », a indiqué Rufino d’Almeida, le maire de la commune de Bohicon.

Les femmes de Todo par la voix de leur porte-parole, Généviève Akohou, ont remercié le maire pour ses réalisations.

Les infrastructures ont été également construites dans plusieurs localités de la ville. La qualité des ouvrages a été salué par les bailleurs de fonds de la ville de Bohicon. « Nous avons vu un le Centre d’isolement (des patients de Covid-19, Ndlr) bien construit, bien équipé avec des lits bien espacés. C’est un centre climatisé avec un espace où on peut se laver les mains. Je pense que c’est exceptionnel. On ne peut pas voir ça partout. Nous venons de voir une école construite à travers le FADeC par FADeC communautaire. On voit que tout est bien réalisé. Les infrastructures sont de très bonne qualité. Je pense qu’on doit féliciter l’équipe », s’est réjoui Marcellin Kakpa, coordonnateur sectoriel, Décentralisation, KFW banque.

Pour le maire de Bohicon, c’est une fierté de voir ces réalisations admirées par les PTF. « Nous allons continuer sur cette lancée (...) c’est dire que cette dynamique, nous allons essayer de la maintenir afin que d’ici 5 ans, si Dieu le veut, nous puissions rattraper le retard en matière d’infrastructures scolaires à Bohicon », a rassuré Rufino d’Almeida.

Il faut préciser que les bailleurs de la commune de Bohicon ont salué une gouvernance axée sur la gestion rationnelle des ressources.

M. M.

12 octobre 2021 par