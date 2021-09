Les parents invités à faire les formalités d’urgence

Les parents des personnes décédées dans les centres de prise en charge de Covid-19 doivent se rapprocher des services compétents pour remplir les formalités préalables à l’inhumation. C’est un message du ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin à l’endroit des concernés.

Selon le ministre de la Santé, les parents des personnes décédées du Covid-19 ont été déjà saisis. Ils sont invités à se rapprocher des services compétents pour remplir les formalités préalables à l’inhumation digne et sécurisée des concernés

Benjamin Hounkpatin rappelle que selon les directives sanitaires, la dépouille d’une personne décédée de Covid-19 ne devrait séjourner plus de 24 heures dans un centre de prise en charge.

Le Ministre de la santé exhorte les familles à faire les diligences requises à cet effet.

A la date du 31 août, le Bénin a enregistré 16.946 cas confirmés dont 4921 encore sous traitement et 135 décès. En conseil des ministres le 1er septembre, le gouvernement a réactivé plusieurs mesures pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Il s’agit entre autres du port obligatoire de masques en tous lieux ; le lavage systématique des mains à l’eau et au savon ; l’ observance de la distance de sécurité sanitaire d’un (01) mètre au minimum entre personnes ; la fermeture des discothèques et structures assimilées ; l’interdiction de rassemblements festifs dans les endroits publics, y compris les plages ; l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes.

A cela s’ajoutent la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (03) au maximum ; et obligation du port de masques et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun.

5 septembre 2021 par ,