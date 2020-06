Les parents de la petite Gracia Prunelle toujours sous le choc

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a prononcé son verdict ce lundi 15 juin 2020 dans l’affaire assassinat de la petite Gracia Prunelle Assogba. Les parents de la victime sont toujours sous le choc du fait de l’acquittement au bénéfice du doute d’un des accusés.

Martial Vignon Zognin dit Alpha Madjibou a été condamné au terme du procès à la réclusion à perpétuité avec une amende de 30 millions de francs CFA. Son coaccusé, Gratien Missigbèto Assogba a été relâché au bénéfice du doute des chefs d’accusation de complicité d’assassinat et de complicité de charlatanisme. Une peine qui ne comble pas la douleur des douleurs des parents.

« C’est vraiment douloureux. C’est parce qu’ils ont dit nul n’a le droit de se faire justice. Si non je crois qu’on ne serait pas là aujourd’hui. (...) J’ai respecté la justice », a déclaré le père de la petite Garcia au micro de E-télé. La famille reste encore sous le choc puisqu’un des assainis a été relâché au bénéfice du doute.

« Mon enfant Gracia est très dynamique et me remontait souvent le moral. Mais depuis sa disparition quand je n’ai pas le moral, je me rappelle toujours d’elle. Je me dis si elle était là, elle allait m’apaiser », a confié la mère de Gracia. Le père de Garcia demande aux parents de faire très attention aux personnes qui côtoient leurs enfants.

Insatisfait du verdict dans l’affaire d’assassinat de la petite Gracia Prunelle, le procureur de Cotonou Mario Mètonou compte porter le dossier devant la Cour d’appel. La petite Gracia Prunelle a été assassinée le 03 février dernier au quartier Sainte Rita dans la ville de Cotonou par des jeunes criminels en quête d’organes humains pour la réalisation d’un savon de chance.

