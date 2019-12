Les opposants expriment leurs griefs contre le gouvernement

Après le rendez-vous manqué du 10 décembre dernier, les forces politiques de l’opposition ont rencontré ce jeudi 19 décembre 2019, leurs militantes et militants à Cotonou, à Vidolè au siège de la Résistance.

Dans leurs interventions, les leaders des partis opposés au régime de la Rupture et du Nouveau Départ ont déploré le mode de gouvernance du président Patrice Talon.

Pour l’ex député Nourémou Atchadé, le système qui est entrain d’être mis en place ne permet pas au parlement de jouer son rôle de contrôle des actions du gouvernement. Il n’a pas manqué d’évoquer l’exclusion des partis d’opposition aux dernières législatives. Pour l’ex député, si rien n’est fait pour amener l’actuel locataire de la Marina à organiser des élections justes, l’opposition ne pourra rien gagner. La Liste électorale permanente informatisée est entrain d’être corrigée sans aucun représentant des partis de l’opposition, a-t-il regretté.

Pour son collègue Eric Houndété, le parlement en place n’est pas digne de représenter le peuple. « Ils ne représentent pas le peuple », a-t-il déclaré. « Qu’il y ait modification de la constitution, […], nous ne reconnaissons pas cela. […]. Nous sommes contre la constitution privée de Patrice Talon », a dénoncé l’ancien député.

M. Houndété a exposé les points sur lesquels l’opposition béninoise est contre le chef de l’Etat Patrice Talon. « (...) Nous sommes contre lui parce qu’il empêche les parents de manger à leur faim. Nous sommes contre lui parce qu’il n’envoie pas des maîtres dans les écoles. Nous sommes contre lui parce que l’Exécutif ne fonctionne pas correctement. Nous sommes contre lui parce qu’il détruit notre démocratie. Il n’y a pas de développement sans démocratie », a dénoncé l’ex premier vice-président de l’Assemblée nationale.

Selon lui, les partis de l’opposition sont contre le régime en place parce qu’il les « empêche d’être politiques », de faire ce qu’ils ont appris à faire, et de détruire les partis politiques››. Eric Houndété exhorte les forces de l’opposition à se mobiliser pour une marche qui sera un succès.

Le meeting de Cotonou fait suite à ceux organisés à Parakou et Abomey.

F. A. A.

19 décembre 2019 par