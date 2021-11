Les opportunités d’affaires Pays-Bas exposées aux opérateurs béninois

L’Ambassadrice du royaume des Pays-Bas près le Bénin a exposé aux opérateurs économiques béninois plusieurs opportunités d’affaires. La séance s’est tenue le 17 novembre 2021 lors de la “Journée pays” organisée par la CCIB.

Permettre aux opérateurs économiques béninois d’identifier et de saisir les opportunités d’affaires ; c’est le but de la séance de communication animée par Mme Catharina Geertruida Tjoelker-Klever, ambassadrice du royaume des Pays-Bas près le Bénin. Au titre des secteurs florissants, elle a cité l’agroalimentaire, la haute technologie, l’horticulture, la gestion de l’eau, la chimie, la santé, la science, l’énergie, la logistique et l’industrie. Situé au nord-ouest de l’Europe, le royaume des Pays-Bas est le plus grand exportateur de produits agricoles du monde avec des méthodes innovantes.Le pays est aussi présent dans le domaine des technologies médicales.Près de 45 ℅ des produits importés sont transformés aux Pays-Bas.

L’Ambassadrice a également donné des clés pour réussir les affaires aux Pays-Bas.« Allez à l’essentiel, soyez clair, francs et n’ayez pas peur de tenir vos positions », a affirmé Tjoelker-Kleve. Selon elle, faire des affaires aux Pays-Bas est une expérience nouvelle. Les entrepreneurs, poursuit-elle, devront s’adapter aux habitudes et aux exigences des entreprises et des consommateurs pour réussir. Elle a insisté sur la maitrise de la langue anglaise et le respect de l’engagement.

Le Royaume des Pays-Bas et le Bénin entretiennent depuis 1972 une excellente coopération bilatérale. Les secteurs d’interventions sont entre autres l’eau, la sécurité alimentaire, la santé reproductive et droits sexuels, le développement du secteur privé.

27 novembre 2021 par ,