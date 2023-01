Les œuvres d’art moderne du Bénin en exposition à Rabat

Le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat accueille du 17Janvier au 15 mai 2023 le volet contemporain de l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui ; de la Restitution à la Révélation »

Le vernissage a eu lieu ce 17 janvier en présence de plusieurs autorités béninoises et marocaines. Organisée par la Fondation Nationale des Musées (Fnm) et la galerie nationale du Bénin, l’exposition s’inscrit dans « la dynamique engagée par la République du Bénin pour la valorisation de sa création contemporaine et invite à la découverte de la diversité de l’art du Bénin ».

L’exposition est constituée des œuvres (sculpture, installation, art vidéo, dessin et autres) de trente-quatre artistes. Ces derniers proposent des « approches différentes et se manifestent à l’unisson pour montrer une créativité de leur identité commune ».

Le Maroc est le premier pays qui accueille le volet contemporain de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation ».

Quelques œuvres en images

