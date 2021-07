Les occupants du domaine public Fiyégnon 1 sommés de libérer les lieux

Libération sans délai du portion du domaine public maritime de Fiyégnon 1, jouxtant l’aéroport international de Cotonou. C’est ce qui ressort du communiqué conjoint signé du ministre du Cadre de vie et du Développement Durable et celui de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale en date du 12 juillet 2021.

Selon le communiqué conjoint des ministres José Tonato et de Raphaël Akotègnon, la portion du domaine public maritime de Fiyégnon 1, jouxtant l’aéroport international de Cotonou a été illégalement occupée à la suite d’une opération de lotissement non approuvée par les autorités habilitées.

Dans le cadre des aménagements urbains et paysagers de la zone balnéaire de la route des pêches, cette portion illégalement occupée doit être impérativement libérée de toutes les formes d’occupations à compter du 1er septembre 2021.

Ledit domaine, renseigne le communiqué est limité au Nord par la rue dite Gondouana, au Sud par la route des pêches, à l’Est par la clôture de l’aéroport et à l’Ouest par la voie pavée en quittant Fidjrossè fin pavé vers carrefour Houénoussou. Les occupants dudit périmètre sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les lieux sans délai.

AAA

13 juillet 2021 par ,