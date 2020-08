Les nouvelles procédures de l’import-export désormais en ligne

Le gouvernement du président Patrice Talon poursuit ses efforts de dématérialisation des services de l’administration publique. Après le e-casier judiciaire qui fait déjà des heureux et plusieurs autres services, les opérateurs économiques ont désormais la possibilité de faire leurs formalités de commerce extérieur en ligne.

https://guce.gouv.bj/, c’est l’adresse que les opérateurs économiques devront désormais composer dans le cadre des formalités de commerce extérieur au Bénin. Cette réforme selon le communiqué publié sur le site du gouvernement, entre dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires. Elle fera du Bénin, « le hub du commerce extérieur de la sous-région ». Ce qui n’est que « le leitmotiv du gouvernement béninois ».

« Tout s’oriente désormais sur la transparence des procédures qui passe par la simplification des procédures et l’optimisation des contrôles douaniers grâce à un ciblage plus précis et l’efficacité accrue de l’administration douanière qui passe par l’utilisation généralisée de SYDONIA WORLD (Système Informatique Mondial des Douanes) », renseigne le communiqué.

F. A. A.

15 août 2020 par