Les nouveaux horaires dans la fonction publique et au Trésor

Conformément aux dispositions du décret N 2020-577 du 09 décembre 2020, les nouveaux horaires de travail à la fonction publique entrent en vigueur dès ce lundi 04 janvier 2021.

Selon un communiqué du ministre du travail et de la fonction publique, les fonctionnaires dans l’administration publique devront être présents à leurs postes de travail aux heures ci-après.

Matinée : 08h à 12h30

Pause 12h30 à 14h

Après midi

14h à 17h 30

Dans la même perspective, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a procédé au réaménagement des heures d’ouverture des guichets. A la direction générale du Trésor comme dans tous les autres services, les guichets seront désormais ouverts les matins de 8 heures à 11 heures et dans l’après-midi, de 14 heures à 16 heures.

F. A. A.

