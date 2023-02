Les nouveaux élus à Porto-Novo pour les formalités

En prélude à leur installation officielle, les députés de la 9e législature procèdent aux formalités de prise de fonction à l’Assemblée nationale.

Des formalités avant leur installation le dimanche 12 février prochain. Depuis la matinée de ce lundi 6 février 2023, les députés de la 9ème législature invités par l’administration parlementaire se rendent à l’Assemblée nationale pour les formalités de prise de fonction. Le comité mis en place a déjà reçu des députés de la 1ère, 2e, 3e et 4e circonscription électorale etc. Les députés se font enregistrer pour entrer en possession de leurs attributs (cocarde simple, insigne, cocarde lumineuse etc.). Selon les informationsl’hémicycle a été réaménagé pour accueillir les députés. De 83, ils sont désormais au nombre de 109.

Akpédjé Ayosso

6 février 2023 par ,