Les montants varient de 45 000 et 200 000 FCFA

Les artisans impactés par les mesures de riposte contre le coronavirus (Covid-19) au Bénin bénéficient déjà des appuis financiers annoncés par le gouvernement Talon. Les fonds varient de 45 000 et 200 000 FCFA.

Selon le directeur général des affaires économiques au Ministère de l’économie et des finances, Aristide Médénou, les bénéficiaires sont ceux qui ont pris part à la phase de confirmation de leur identité clôturée le vendredi 03 juillet 2020. Les artisans reçoivent des montants qui varient entre 45 000 et 200 000 FCFA.

A en croire Aristide Médénou, les difficultés notées sont relatives aux comptes Mobile money ou Flooz de certains artisans limités par un montant à recevoir. Ces derniers recevront leur complément le plus tôt possible.

D’autres bénéficiaires ont des comptes Mobile money ou Flooz bloqués non activés, ou des comptes au nom d’une autre personne.

Le programme de soutien du gouvernement Talon prend également en compte les entreprises formelles. Le processus est en cours et les entreprises concernées bénéficieront d’un soutien d’un montant de 63,38 milliards de FCFA.

A.A.A

10 juillet 2020 par