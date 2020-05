Les ministres de l’éducation rencontrent les syndicats jeudi

Les ministres en charge de l’éducation répondent favorablement aux six centrales et confédérations syndicales qui ont demandé une audience pour présenter leurs suggestions et apports dans le cadre de la reprise des activités pédagogiques. Par une correspondance en date du lundi 11 mai 2020, le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou, au nom de ses collègues, invite les partenaires sociaux à une séance de travail le jeudi 14 mai 2020.

La rencontre entre les ministres en charge de l’éducation et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales aura lieu jeudi prochain à 16 h dans la salle des fêtes du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle à Cotonou.

Le jeudi 07 mai, la CGTB, la CSA-Bénin, la COSI- Bénin, l’UNST, la CSUB, la CSPIB et la FENAPEB ont adressé un courrier aux ministres des trois ordres de l’enseignement par rapport à la reprise des cours.

Suite aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la reprise des cours le 11 mai 2020, les centrales et confédérations syndicales ainsi que la Fédération des associations des parents d’élèves ont décidé de faire des suggestions pour une reprise apaisée et sécurisée des activités pédagogiques dans le contexte actuel de la pandémie du Coronavirus.

