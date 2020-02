Les militants UDBN sensibilisés sur le code du numérique

Les militantes et militants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) pourront désormais se distinguer de la masse par rapport à l’usage des médias sociaux. Ils ont bénéficié dans l’après-midi de dimanche 09 février 2020 à Dèkoungbé/Godomey d’une séance de sensibilisation de l’Observatoire de déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) à travers le ‘’Projet ODEM pour une utilisation responsable des médias sociaux en République du Bénin’’.

Le président de l’ODEM, Omer Eric Sounouvi, a souligné que le Bénin n’a pas été préparé à l’utilisation des médias sociaux. Dans certains pays, observe-t-il, « il y a l’éducation digitale, l’éducation numérique ».

Le Bénin ayant raté cette étape, l’organe d’autorégulation des médias a initié le ‘’Projet ODEM pour l’utilisation responsable des médias sociaux’’. Il a pour but d’aider les professionnels des médias, et les citoyens devenus journalistes grâce aux services de l’internet et à l’utilisation des androïdes et Smartphones, à ne pas tomber dans les travers de la loi, a précisé Omer Eric Sounouvi. Au-delà de son ouverture, le numérique porte un couvercle, et chacun épris de paix doit pouvoir respecter le code du numérique en son livre VI, chapitre 9, a-t-il informé.

La directrice de l’école politique de l’UDBN, Christine Ahouandjinou, représentant la présidente du parti a souligné que « les réseaux sociaux tels qu’ils fonctionnent au Bénin sont de nature à mettre à mal la cohésion sociale, politique et économique du pays ». Pour elle, « si l’on n’y prend garde, ces supports de communication numérique porteront atteinte à la vitalité de la démocratie » du pays. Les informations sur les réseaux sociaux, explique la représentante de la présidente de l’UDBN, comportent de fausses nouvelles, de graves diffamations, et de contenus attentatoires à la vie privée etc. Face aux maux qui minent les réseaux sociaux malgré l’existence du code du numérique, elle a salué l’initiative de l’ODEM, seule instance d’autorégulation dans les médias au Bénin et a marqué son adhésion au mode de financement alternatif du projet. Au nom de l’honorable Claudine Prudencio, Christine Ahouandjinou a lancé un appel à toutes les personnes éprises de paix et aux entreprises citoyennes aux fins d’accompagner l’ODEM chacune dans la mesure de ses possibilités. Elle a exhorté tous les producteurs de contenus dans les réseaux sociaux à une prise de conscience et à une responsabilité du respect des textes en vigueur en République du Bénin.

La directrice de l’école politique de l’UDBN a invité tous les militantes et militants du parti à demeurer ambassadeurs de la redevabilité médias consommateurs au Bénin car, il s’agit selon elle, d’une cause commune, et le Bénin est indivisible.

Au nom de la présidente de l’UDBN, Christine Ahouandjinou a pris l’engagement de soutenir le tribunal des pairs avec une enveloppe financière de 500.000 francs CFA, du matériel informatique et de fournitures de bureaux.

La présidente de l’UDBN, Claudine Prudencio, a été élevée lors de la séance de sensibilisation, au grade d’ambassadrice de redevabilité médias consommateurs.

Après l’étape des militantes et militants de l’UDBN, l’ODEM entend parcourir toute l’étendue du territoire national afin de porter l’information à tous les Béninois où qu’ils se trouvent.

F. Aubin AHEHEHINNOU

10 février 2020 par