La Direction générale des impôts (DGI) entend jouer pleinement sa partition dans l’organisation des élections communales et municipales du 17 mai prochain en ce qui concerne la délivrance des quitus fiscaux aux candidats. A travers un communiqué, elle a expliqué les mesures prises pour faciliter la délivrance du précieux césame aux candidats. Contrairement aux législatives du 28 avril dernier, les quitus fiscaux seront regroupés dans le cadre des élections communales et municipales par parti politique et transmis à trois mandataires désignés par la formation politique ayant formulé la demande.

L’autre mesure qui va beaucoup soulager les acteurs politiques est que la délivrance des quitus n’est pas subordonnée au paiement des impôts dus par le demandeur.

Les partis politiques n’auront qu’à collecter auprès des demandeurs les 5.000 FCFA de redevance par personne, précise le communiqué.

Selon la DGI, les quitus fiscaux seront délivrés au fur et à mesure que les demandes lui parviendront, et une base de données sera transmise à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour vérification à la fin.

Les candidats disposant d’un numéro IFU (Identifiant fiscal unique) peuvent se rendre sur le lien établis à cet effet, faire leurs demandes et remplir les formalités de quitus fiscal en ligne.

Ceux dont des numéros IFU sont antérieurs à 2008 devront selon la Direction générale des impôts, les actualiser avec leurs numéros de téléphone et adresse mail avant l’obtention du quitus fiscal.

Les demandeurs qui n’ont pas encore leurs numéros IFU peuvent formuler la demande avec le numéro d’enregistrement de leur demande d’IFU en attendant le numéro IFU. Pour le succès des différentes opérations, la Direction générale des Impôts a souhaité que chaque parti politique se dote de système informatique et de techniciens pour l’aider à mieux faire les opérations.

Le système ainsi mis en place permettra de supporter la forte demande durant la période.

F. A. A.

10 février 2020 par