Les meilleurs enfants de troupe aux examens récompensés

Les élèves du Prytanée Militaire de Bembèrèkè et du Lycée des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou parmi les meilleurs aux examens de l’année 2020-2021 ont été primés.

Ordinateurs, Pockets Wi-Fi avec plusieurs mois d’abonnement et des tissus ont été offerts aux élèves du Prytanée Militaire de Bembèrèkè et du Lycée des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou qui ont obtenu de meilleurs résultats aux examens.

Le grand prix composé d’une moto dame, de frais de carburation et de tissus a été remis à Cristal Gaga.

La cérémonie officielle de remise des lots a été présidée par le ministre de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin qui s’est dit fier des résultats des élèves des deux écoles militaires aux derniers examens.

« Désormais, nous mettrons la barre sur une moyenne et tous ceux qui l’atteindront ou dépasseront seront primés. Que ce soit au BEPC ou au BAC. Car beaucoup ont des mentions dans des séries mais ils n’ont pas été sélectionnés pour être primés », a indiqué le ministre de la défense nationale.

La récompense a été instituée pour encourager les élèves les plus méritants des écoles militaires. Le Prytanée fait un taux de réussite de 100% à l’examen du BEPC depuis quatre ans.

