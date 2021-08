Les manifestations culturelles et festives suspendues

Le gouvernement du Bénin a suspendu toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l’étendue du territoire national en raison de l’augmentation des cas de coronavirus. La décision est rendue publique à travers une note interministérielle ce mercredi 25 août 2021.

Les événements festifs et culturels sont interdits jusqu’à nouvel ordre sur tout le territoire national à cause du contexte sanitaire marqué par l’augmentation des cas de coronavirus. Ainsi en a décidé le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire COVID-19.

L’information est rendue publique ce mercredi 25 août 2021.

La suspension est décidée à la suite d’une séance de concertation tenue, mardi 24 août 2021, avec les promoteurs des évènements culturels, indique le communiqué signé par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou et le ministre du tourisme de la culture et des arts Jean Michel Abimbola et le ministre des sports Oswald Homeky.

