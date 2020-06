Les maires BR outillés pour la bonne gouvernance

Les responsables du parti Bloc Républicain ont initié ce dimanche 21 juin 2020, au Résidence Miracle Hôtel à Bohicon, un atelier pour outiller les maires et les adjoints aux maires du parti Bloc Républicain (BR) élus lors de la dernière élection communale et municipale pour que ces derniers gèrent mieux les communes dont ils ont la charge

« L’objectif visé est de consolider et de renforcer davantage l’ancrage du Bloc Républicain sur l’échiquier politique national et au niveau de la diaspora. Les élus locaux doivent faire la différence dans leur gouvernance », a indiqué le Secrétaire Général National du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané.

Cette rencontre majeure du Bloc républicain, qui s’est tenue 35 jours après les dernières élections communales et municipales s’annonçait comme une revue de troupe mais va au-delà.

« La 4ème mandature de la décentralisation est une opportunité pour donner un nouveau souffle à la gouvernance à la base, elle est une occasion pour écrire les pages les plus glorieuses de la décentralisation dans notre pays. Les élus communaux du Blocs républicains ont l’opportunité d’entrer dans l’histoire, en hissant les communes sous leur gestion, au sommet de la prospérité économique et du mieux-être social », a souhaité le maire de la ville de Bohicon Ruffino d’Alméida. Il a rappelé que les compatriotes attendent d’eux une gouvernance locale exemplaire, une bonne gestion de leurs ressources, des actions fortes et durables qui améliorent leurs conditions de vie. « Il est de notre devoir de ne pas décevoir nos chères populations », a-t-il prévenu.

Cet atelier permettra aux uns et aux autres de s’aguerrir dans la gestion administrative et technique des collectivités dont ils ont la charge.

« si nous rassurons nos populations de ce que le militant BR est le meilleur gestionnaire de leurs intérêts partout où il se trouve en position de responsabilité. C’est dire donc à nos maires et à tous les membres des différents conseils communaux, que nous attendons beaucoup d’eux, nous nous attendons à ce qu’ils soient le reflet de notre vision pour une gouvernance moderne de nos communes », a martelé le Secrétaire Général National Abdoulaye Bio Tchané. Avant de lancer les travaux, il a émis le vœu de voir un Bloc Républicain plus grand et plus fort.

Il faut rappelé qu’à l’issue des élections communales du 17 mai dernier, le Bloc Républicain a obtenu 763 sièges de conseillers communaux (

soit environ 41% des élus communaux) et une crédibilité relative de 37,38% de la population béninoise en âge de voter sur les 5 partis ayant pris part au l’élection.

