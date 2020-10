Les logements sociaux construits à coût de millions en ruine

Construits depuis 2013 sur financement vėnėzulien sous le rėgime de Hugo Chavez, 40 logements sociaux sont dans un ėtat de dėlabrement avancė dans la commune de Sèmè-Podji. Quelles sont les raisons de cet ėtat de choses ?



A quelques mètres du site de pėlėrinage des fidèles de l’ėglise du christianisme cėleste dans la commune de Sèmè-Podji, il y a des logements sociaux, offert par le Venezuela aux autoritės bėninoises. Ils sont au nombre de quarante, rėpartis en quatre lots de dix. Chaque logement est une maison de trois chambres, un salon, une cuisine et une terrasse. Aux alentours de chaque rėsidence, c’est la brousse. Les mauvaises herbes y dictent leur loi et servent de refuge aux reptiles. Les portes et fenêtres desdits logements sont en ruine. "Au dėbut, c’ėtaient de belles maisons. La nuit, les voleurs venaient arracher leurs fenêtres et portes. C’est dommage pour le Bėnin quand des logements sociaux conduits à coup de millions soient abandonnės dans cet ėtat...", confient certains riverains.

A l’intėrieur de chaque logement, le spectacle est presque le même. Les chauves souris et reptiles de toutes sortes y ont ėrigė domicile où une odeur nauséabonde s’y dégage. La nuit, le site est dans le noir, faute d’ėlectricitė. Quelques militaires dėployės sur les lieux vivent dans l’obscuritė et sont contraints d’aller charger toutes les fois leurs portables dans une buvette d’à côtė.

"Nous sommes dėtâchės ici pour sėcuriser le site, parce qu’entre temps il y avait trop d’actes de vandalisme. Les gens venaient voler les fenêtres et portes de ces logements...", a indiquė un militaire qui a requis l’anonymat. En clair, les logements en question sont en délabrement pour des raisons qu’on ne saurait dire.

De sources concordantes , lesdits logements sociaux ont ėtė construits en 2013 grâce au financement du gouvernement vėnėzuėlien dans le cadre de son programme d’accès à tous aux logements. Selon les informations, ces rėsidences ėtaient sous la responsabilitė de la mairie de Sèmè-Podji. Mais au fil du temps, il y aurait eu des dėnonciations de mauvaise gestion. Ce qui a amenė l’ancien prėsident de la Rėpublique, Boni Yayi à confier lesdits logements à l’armėe, surtout qu’il avait un projet de construction d’une base militaire à Sèmè-Podji. "Il ėtait question d’y loger les militaires. Ce qui n’a pas lieu. D’autres sources renseignent que les maisons étaient destinés aux enseignants et personnels de santé de la Commune. Un autre éléphant blanc qui constitue une épine aux pieds des nouvelles autorités béninoises.

Jules Yaovi Maoussi

Quelques images du site

